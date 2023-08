День с Легендой на Эльдорадио: Whitney Houston

Она громко заявила о себе с самого начала! Первый альбом, и уже премия "Грэмми"! Наша героиня является одной из рекордсменок по количеству завоеванных наград - в ее копилке их более 400 (!).

В детстве отец дал ей прозвище Ниппи в честь персонажа из мультфильма, который вечно ввязывался в неприятные истории. Но это не помешало ей построить головокружительную карьеру! Еще в юности будущая звезда стала популярной фотомоделью и была первой темнокожей моделью молодежного журнала "Seventeen". 9 августа родилась знаменитая певица и актриса Уитни Хьюстон. В честь этого события Эльдорадио проводит "День с Легендой"!

Слушайте 7 августа на 101.4 FM "День с Легендой: Уитни Хьюстон".

Специально для фильма "Телохранитель" Уитни исполнила заглавную песню "I Will Always Love You". Эта баллада - настоящий гимн любви. Благодаря успеху композиции, певица поднялась на Олимп славы! Она стала самой успешной в карьере Уитни. В том же году певица получила три статуэтки "Грэмми".

Обо всём этом и многом другом слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM! Вас ждут любимые песни Уитни Хьюстон, интервью, а также истории из жизни блюзовой певицы, обладательницы уникального голоса в 5 октав!