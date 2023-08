День с Легендой на Эльдорадио: Take That

"Самая успешная британская команда со времен The Beatles", одна из первых европейских "мальчиковых" поп-групп, восьмикратные обладатели премии "Brit Awards" и авторы 7 студийных альбомов. Когда-то это был квинтет, состоящий из 5 молодых парней, а сегодня это трио, очаровывающее девушек своими сладкоголосыми песнями. 17 августа 1992 года британская группа Take That выпустила свой дебютный альбом "Take That and Party", ставший дважды платиновым в Великобритании. В честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 21 августа на Эльдорадио "День с Легендой: Take That".

Они подарили миру пронзительные "Back for Good" и "Babe", мы благодарны группе за Робби Уильямса, который вскоре после мирового успеха, покинул коллектив и занялся сольной карьерой. За несколько лет существования Take That записали три альбома, объездили полмира и... распались на 10 лет. Чтобы воссоединиться в 2005 году, но уже без Робби. В 2012-м они закрывали Летние олимпийские игры в Лондоне, и в том же году группа получила премию "выдающийся вклад в британскую музыку"!

Слушайте в понедельник в рамках "Дня с Легендой" на Эльдорадио хиты Take That, интервью с участниками и нетривиальные истории из жизни группы!