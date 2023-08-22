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День с Легендой на Эльдорадио: Michael Jackson

День с Легендой на Эльдорадио: Michael Jackson
22.08.2023

Король поп-музыки, самый известный в мире музыкант, 25-кратный участник Книги рекордов Гиннеса, обладатель двух звёзд на "Аллее славы", музыкант, чьё имя дважды внесено в Зал славы рок-н-ролла – это лишь малая часть всех заслуг Майкла Джексона! Культовый американский певец, танцор, актёр и филантроп Майкл Джексон родился 29 августа. В честь него на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 28 августа на 101.4 FM "День с Легендой: Майкл Джексон".

Свой звёздный путь будущий король начал в 5 лет, когда в составе группы "The Jacksons" выступал в роли танцора и бэк-вокалиста. Вскоре потрясающий талант Майкла раскрылся, и он заключил личный контракт со звукозаписывающей компанией. Мировая слава к певцу пришла после выпуска пятой пластинки "Off the Wall". Затем началась "золотая" эпоха артиста и повальная Джексономания! Весь мир заслушивал до дыр "Thriller" и другие великолепные пластинки, а также пародировал "лунную походку" Майкла Джексона! Кстати, именно клип Майкла на хит "Billie Jean" стал первым видео чернокожего артиста на MTV.

3 мировых тура, 15 статуэток Грэмми, 1 миллиард проданных копий альбомов, а также неповторимый вклад в развитие музыки, танцев и моды – это всё о бесподобном короле жанра!

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM любимые песни из репертуара Майкла Джексона, а также факты и истории из жизни легендарного музыканта!

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