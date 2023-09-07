Выиграйте приглашения на шоу "Cinema Orchestra Medley"

Выиграйте приглашения на симфоническое шоу саундтреков "Cinema Orchestra Medley".

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 11 по 15 сентября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на живое шоу исполнения любимых саундтреков. Вас ждут главные саундтреки XX и XXI века: "Шерлок Холмс", "Пираты Карибского моря", "Звёздные войны", "Гарри Поттер", "Интерстеллар" и другие.

"Cinema Orchestra Medley" – это 80 виртуозных музыкантов на одной сцене, яркое визуальное шоу, возможность услышать музыку сразу из 16 фильмов в один вечер, фантастические аранжировки и эмоции, которые запомнятся навсегда.