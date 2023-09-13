Выиграйте приглашения на Осенний праздник фонтанов в Петергофе

Эльдорадио приглашает на Осенний праздник фонтанов в Петергофе!

Слушайте Эльдорадио с 18 по 22 сентября и выигрывайте пригласительные билеты на мультимедийный спектакль "Наследники", который пройдет 23 сентября.

Нынешний год объявлен Годом педагога и наставника. Именно эта тема будет раскрыта в мультимедийном спектакле этой осенью. Зрители смогут взглянуть на ряд привычных вещей как на часть огромного наследия, созданного и переданного нам предками и осознать себя их наследниками. Особенностью спектакля станет использование не только видеопроекций, но и реальных световых объектов. Специально для праздника перед Гротами Большого каскада будут созданы декорации в виде исторических иллюминационных сооружений конца XIX — начала XX века.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на два лица!