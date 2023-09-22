"День с Легендой" на Эльдорадио: Bryan Ferry

Как бы вы отреагировали на новость о том, что знаменитый британский певец Брайан Ферри мог стать художником и гончарных дел мастер? И вместо прослушивания роскошной "Slave To Love" мы рассматривали бы картины английского мастера. Наверное, многие удивились бы. Всё, возможно, было бы именно так, но благодаря бунтарскому нраву рок-музыканта мы наслаждаемся песнями успешного певца и музыканта, который неоднократно поднимался на вершины чартов! 26 сентября знаменитый британский певец отмечает день рождения. В честь него, традиционно в понедельник, на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 25 сентября на 101.4 FM "День с Легендой: Bryan Ferry".

В течение всего дня на Эльдорадио для вас будут звучать редкие и популярные песни музыканта из его сольного творчества и в составе группы "Roxy Music". Слушайте в эфире фрагменты из интервью, интересные факты и истории из жизни Брайана Ферри!