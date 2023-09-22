Выиграйте приглашения на шоу "Hans Zimmer 's Universe"

Выиграйте приглашения на симфоническое шоу "Hans Zimmer 's Universe"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 25 по 28 сентября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на мелодии Ханса Циммера для фильмов "Гладиатор", "Король Лев", "Пираты Карибского моря", "Дюна" и не только.

Пожалуй, одно из главных имён в современном музыкальном мире Голливуда – Ханс Циммер. Композитор, написавший музыку к более чем 200 фильмам, обладатель премий "Оскар" и "Грэмми"! Шоу его саундтреков – это невероятный взрыв энергии, света и музыки в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, хора, органа и виртуозных солистов.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на две персоны!