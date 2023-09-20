Эльдорадио впервые проведет эфир утреннего шоу из Главного штаба Эрмитажа

Государственный Эрмитаж и Эльдорадио представляют совместный проект – специальный утренний эфир в стенах одного из самых знаменитых музеев мира в честь открытия нового сезона радиостанции.

На один день, 29 сентября, команда шоу «Утро со светлой головой» переедет из радийной студии в Главный штаб Эрмитажа, чтобы сделать особенный подарок жителям Петербурга. С 07:00 до 11:00 в эфире утреннего шоу помимо музыки, традиционных игр и рубрик, слушателей ждёт знакомство с научными сотрудниками Государственного Эрмитажа, которые расскажут об уникальном проекте реконструкции здания Главного штаба и о выдающихся коллекциях, представленных в музее.

Специальный эфир можно будет услышать на 101.4 FM и посмотреть в режиме онлайн. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте и в сообществе Эльдорадио ВКонтакте. Все, кто присоединится к прямому эфиру, смогут не только увидеть выездную студию радиостанции, но и совершить виртуальную прогулку по залам Главного штаба Эрмитажа, наслаждаясь красотой мировых шедевров, пока двери музея ещё закрыты для посетителей!