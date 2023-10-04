Эльдорадио открыло сезон уникальным прямым эфиром из Главного штаба Эрмитажа!

Государственный Эрмитаж и «Эльдорадио» представили совместный проект – масштабное открытие нового сезона и специальный эфир утреннего шоу радиостанции в стенах одного из самых знаменитых музеев мира.

Впервые команда шоу «Утро со светлой головой» провела эфир из выездной студии в Главном штабе Эрмитажа. На протяжении 4 часов сотни тысяч петербуржцев следили за эфиром на 101.4 FM, а также смотрели видеотрансляцию на официальном сайте «Эльдорадио» и в сообществе радиостанции ВКонтакте. Для организации специального видеоэфира была задействована большая съемочная бригада, которая осуществляла съемку как внутри Главного штаба, так и снаружи. Например, традиционную эфирную рубрику «Книгоскоп» ведущая шоу Лена Денисова в этот раз провела прямо на Дворцовой площади, держав в руках книгу-альбом с иллюстрациями картин Эрмитажа.

Все, кто присоединился к прямому эфиру, смогли не только увидеть выездную студию радиостанции, но и совершить виртуальную прогулку по залам Главного штаба Эрмитажа, наслаждаясь красотой мировых шедевров, пока двери музея ещё закрыты для посетителей.

В рамках специального эфира на «Эльдорадио» выступили директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и научные сотрудники музея, которые рассказали петербуржцам об уникальном проекте реконструкции здания Главного штаба и о коллекциях, представленных в его стенах: собрании живописи импрессионистов и постимпрессионистов, Музее российской гвардии и экспозиции «Министерство иностранных дел Российской империи».

Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа: «Мы создаём образец того, каким должен быть музей XXI века. В Главном штабе проводятся выставки современного искусства и экскурсии в формате медиаций, работает Молодёжный центр, в Общественном форуме организуются городские мероприятия. Мы очень рады, что вы приобщаетесь к нашей музейной жизни».

Лена Денисова, ведущая шоу «Утро со светлой головой»: «Михаил Борисович Пиотровский, все эксперты Эрмитажа, научные сотрудники просто покорили наши сердца! Спасибо большое всем, сезон открыт, ребята!».

Семен Зверев, ведущий шоу «Утро со светлой головой»: «Сегодня во время эфира я понял одну важную вещь: чтобы стать лучшей версией себя, нужно чаще ходить в этот невероятный музей. Спасибо Государственному Эрмитажу за эту прекрасную возможность!».

Денис Макатров, программный директор «Эльдорадио»: «В Эрмитаж съезжаются туристы со всего мира, «Эльдорадио» слушают по всему миру – в этом проекте мы объединили искусство, которое вечно, и музыку, проверенную временем! Это был непривычный для радиостанции формат, который мгновенно вызвал интерес и восторженные комментарии слушателей. Выражаем огромную благодарность Государственному Эрмитажу за предоставленную возможность реализовать этот праздничный эфир к открытию сезона и надеемся, что впереди нас ждут еще много интересных совместных проектов!».

Смотрите фотографии с открытия в нашем альбоме, а если вы пропустили прямую видеотрансляцию, то вы всегда можете посмотреть её целиком в видеозаписях в сообществе Эльдорадио ВКонтакте.