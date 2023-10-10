"День с Легендой" на Эльдорадио: Depeche Mode

Этим англичанам было недостаточно существующих музыкальных жанров, поэтому они придумали свой собственный неповторимый стиль. Их творчество – свежий коктейль из рока и электронной музыки. На протяжении всего творческого пути они задавали тон в музыке и стали одной из самых успешных групп мира! 5 октября Depeche Mode выпустили дебютник "Speak & Spell". В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 16 октября на 101.4 FM "День с Легендой: Depeche Mode".

Группа Depeche Mode, название которой переводится с французского языка как "Вестник моды", всегда оправдывала своё имя. Их хиты "Enjoy the Silence", "Personal Jesus", "Strangelove" и другие стали настоящими гимнами своего времени, а фирменное звучание группы Дэйва Гаана оказало влияние на многие популярные группы впоследствии.

В течение всего дня на Эльдорадио для вас будут звучать знаковые песни группы Depeche Mode, фрагменты из интервью с музыкантами, а также факты из жизни пионеров жанра New Wave!