"День с Легендой" на Эльдорадио: Modern Talking

"Modern Talking" – самый успешный немецкий музыкальный коллектив, а также одна из самых знаковых групп за всю историю популярной музыки. Их синглы и альбомы занимали первые места в чартах как в 80-х, так и в нулевых годах. На сегодняшний день продано свыше 150 миллионов экземпляров записей группы по миру. А 39 лет назад, 29 октября 1984 года, дуэт "Modern Talking" выпустил знаменитый дебютный сингл "You’re My Heart, You’re My Soul". В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 23 октября на 101.4 FM "День с Легендой: Modern Talking".

На пике своей карьеры в 1987 году известная на весь мир группа объявила о распаде. Миллионы фанатов были шокированы! Но в 1998 году Дитер Болен и Томас Андерс воскресили свою группу, чтобы продолжить культовую музыкальную историю на радость миллионов людей. За последующие несколько лет музыканты записали 5 альбомов, половина из которых получила статус платиновых. По сей день многие музыканты делают ремиксы на хиты "Modern Talking", а оригинальные композиции дуэта продолжают звучать на радио.