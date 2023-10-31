Рождественский альбом Шер — "Christmas"

Шер выпустила свой первый рождественский альбом, который назвала незамысловато — "Christmas".

"Я не хотела сделать рождественские песни такими, какими я их знаю и люблю. Я хотела, чтобы получилось весело и особенно, чтобы они стали немного другими и моими. Чтобы было немного рок-н-ролла, немного блюза и не получился рождественский альбом вашей бабушки. Понимаю, что это безумие. Но мне было интересно", - рассказала певица о своём альбоме.

Ставим релиз Шер на одну праздничную полочку рядом с альбомами Робби, Кайли или Майкла Бубле.

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