Выиграйте приглашения на балет-феерию "Бал сказок"

Выиграйте приглашения на неповторимое шоу танцев "Бал сказок"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 7 по 10 ноября на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на спектакль "Бал сказок" 11 ноября с участием Фаруха Рузиматова, Илзе Лиепы, Гедиминаса Таранды и других звёзд балета.

"Бал сказок" – это волшебство танца прекрасная музыка и фантастические мультимедийные декорации. Вас ждут увлекательные приключения в волшебном мире танца Волшебницы-Феи и юной балерины Маши. Вы увидите самые яркие и запоминающиеся сцены любимых балетов: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Жар-птица", "Корсар", "Шахерезада", "Конек-горбунок", "Золушка" и "Фея кукол".

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на роскошный бал-феерию!