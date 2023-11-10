"День с Легендой" на Эльдорадио: Ennio Morricone

Он – величайший композитор в истории кино и один из самых знаменитых музыкантов современности. На счету маэстро две статуэтки премии "Оскар", в том числе "за выдающиеся заслуги в кинематографе". Почти 500 фильмов могут похвастаться тем, что музыку для них написал блестящий музыкант! 10 ноября культовый итальянец Эннио Морриконе празднует день рождения. В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 13 ноября на 101.4 FM "День с Легендой: Эннио Морриконе".

Великий композитор за долгие годы своей карьеры успел поработать с такими режиссерами, как Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи, Квентин Тарантино, Брайан Де Пальма, Пьер Паоло Пазолини и другими. Именитый музыкант написал музыкальные темы для картин различных жанров: от комедий и боевиков до фильмов ужасов. Также итальянец написал официальный гимн чемпионата мира по футболу 1978 года в Аргентине. Именем Эннио Морриконе названа звезда на "Аллее славы" в Голливуде.

В течение всего дня на Эльдорадио в рамках "Дня с Легендой" для вас прозвучат знаменитые композиции Эннио Морриконе из шедевров мирового кинематографа, а также фрагменты из интервью с итальянским музыкантом.