День с Легендой на Эльдорадио: Westlife

Ирландские покорители сердец, рекордсмены в британской музыке, лауреаты премий BRIT и MTV Awards, участники Книги рекордов Гиннесса и просто талантливые парни из городка Слайго – это всё о бой-бэнде Westlife! В ноябре 1999 года команда выпустила свой дебютный альбом "Westlife", ставший неоднократно платиновым. В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 20 ноября на Эльдорадио "День с Легендой: Westlife".

Их карьера началась в 1998 году с разогрева концертов популярных Boyzone и Backstreet Boys. Спустя время они стали единственной группой Великобритании, чьи первые семь синглов стартовали в чартах сразу c первой позиции. 14 песен Westlife достигали первого места в британских чартах, успешнее их только Элвис Пресли и The Beatles. В честь своего 10-летнего юбилея группа устроила грандиозное шоу на стадионе Croke Park в Дублине, которое посетило свыше 82000 человек. В 2012 году группа распалась, чтобы спустя 6 лет неожиданно для всех воссоединиться и выпустить одиннадцатый студийный альбом "Spectrum"!

Слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM хиты Westlife, а также интересные истории об одном из самых успешных музыкальных коллективов Ирландии!