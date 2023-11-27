Выиграйте абонемент на кинофестиваль RIFF

Эльдорадио приглашает своих слушателей на 10-й Российско-итальянский кинофестиваль RIFF!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 27 ноября по 6 декабря и выигрывайте абонемент на двоих на все дни кинофестиваля! Юбилейный RIFF — это манифестация радости жизни и исцеляющей силы искусства, ведь ежегодные показы итальянского кино не прекращались на протяжении 10 лет! С 7 по 17 декабря зрители Северной Венеции увидят лучшие новые фильмы из Италии в центре Петербурга.

Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

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