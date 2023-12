Британское трио Take That выпустило девятый альбом "This Life"!

Пластинка, содержащая 12 композиций, вышла спустя 6 лет молчания. Предыдущий полноценный релиз "Wonderland" выходил аж в 2017 году.

Светлая и красивая работа от мастеров лирических баллад