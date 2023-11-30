День с Легендой на Эльдорадио: Britney Spears

Она моментально стала кумиром молодёжи после выхода первого же сингла! Её пластинки неоднократно становились платиновыми. Участник "Книги рекордов Гиннесса", актриса, писатель, автор собственной линии одежды и парфюма. Список её достижений можно перечислять очень долго, но мы лишь отметим, что Бритни Спирс отмечает день рождения 2 декабря, и в честь неё на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 4 декабря на Эльдорадио "День с Легендой: Бритни Спирс".

Каждый из 9 альбомов Бритни Спирс - мировое событие. Первые три пластинки певицы разлетелись по миру со скоростью света, отметились на самых высоких позициях в чартах и принесли авторам миллионные гонорары. Всего же было продано свыше 200 миллионов копий альбомов! За сингл "Toxic" Бритни Спирс была удостоена премией "Грэмми", а клип на песню вызвал небывалый ажиотаж и много споров, в связи с чем его показывали по ТВ только в ночное время. Несмотря на все взлёты и падения в карьере, Бритни Спирс входит в список самых богатых женщин мира в индустрии развлечений!

В течение "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM лучшие песни Бритни Спирс, интервью с певицей и истории из жизни знаменитой американки!