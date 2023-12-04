Выиграйте приглашения на "Балет: Денис Родькин и друзья"

Выиграйте приглашения на "Christmas балет-гала: Денис Родькин и друзья"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 4 по 8 декабря на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на праздничную программу "Christmas балет-гала: Денис Родькин и друзья" 12 декабря!

Балет "Денис Родькин и друзья" демонстрирует разные направления классического танца. Вас ждет настоящий праздник балетного искусства, объединивший великую классику с современной хореографией в исполнение победителей международных конкурсов. Лучшие хореографические миниатюры мировой сокровищницы балета тут переплетены с яркими и дерзкими современными номерами, позволяющими по-новому взглянуть на этот вид искусства.

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Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на вечер звёздного балета!