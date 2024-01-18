"День с Легендой" на Эльдорадио: Aerosmith

Они – ярчайшие представители американского рока и короли романтических баллад. Их называют "плохими парнями из Бостона", хотя все участники группы родом из других городов. Творчество коллектива, представляющее собой гремучую смесь из хард-рока, хеви-метала, поп-музыки, глэма и блюза, оказало сильное влияние на развитие музыкальных направлений. А всё началось 13 января 1973 года, когда свет увидел дебютный альбом группы "Aerosmith" с одноименным названием. В честь этого грандиозного события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 22 января на 101.4 FM "День с Легендой: Aerosmith".

На счету группы Стивена Тайлера 15 студийных пластинок, большинство из которых стали мультиплатиновыми. У Aerosmith огромное количество музыкальных наград, в том числе 4 престижнейших премии "Grammy". Они – рекордсмены по количеству проданных альбомов среди всех американских хард-рок групп. А в 2001 году коллектив был внесен в "Зал славы рок-н-ролла". Последняя пластинка группы вышла в далеком 2012 году, спустя время гитарист Джо Перри рассказал, что они со Стивеном Тайлером планируют начать совместную запись нового материала для альбома. Надеемся, что когда-нибудь это событие свершится!

Весь понедельник на Эльдорадио в рамках "Дня с Легендой" слушайте главные песни группы "Aerosmith", интервью с участниками рок-банды, а также истории создания любимых песен.