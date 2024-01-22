"Роман с городом" в честь снятия блокады Ленинграда

Шедевры культуры, которые не успели эвакуировать из осажденного города хранили внутри Исаакиевского собора. Знающие люди рассказывают, что такое предложение поступило от артиллеристов, которые предположили, что враг будет использовать яркий купол собора, как ориентир для пристрелки и само здание не тронет.

И все 872 дня блокады Исаакий надежно хранил сокровища, так и не попав под прямой артобстрел.

Слушайте на этой неделе в 13:30 специальные выпуски авторской программы Ольги Шмелёвой «Роман с городом», посвященные 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.