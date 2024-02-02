"День с Легендой" на Эльдорадио: Shakira

Полное имя этой колумбийской певицы – Шакира Изабель Мебарак Риполь, но весь мир знает её как Шакиру! В переводе с арабского имя переводится как "благодарная", а на языке хинди – "богиня света". И правда, каждая песня певицы дарит тепло и любовь, а живые выступления и видеоклипы наполнены зажигательными танцами. В это трудно поверить, но в детстве её выгнали из хора, а учитель музыки называл пение молодой Шакиры "воем". Прошли годы, она показала миру свой талант и стала самой знаменитой латиноамериканской певицей! 2 февраля Шакира отмечает день рождения, и в её честь в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 5 февраля на 101.4 FM "День с Легендой: Шакира".

В музыкальной копилке Шакиры 11 студийных альбомов, появление в кинофильмах и озвучивание мультипликационных героев. В числе музыкальных наград - две "Грэмми", большое количество статуэток "MTV Video Music Awards" и "Billboard Music Awards". Помимо прочего, Шакира удостоена звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Её главный хит "Whenever, Wherever" стал самым продаваемым в 2002 году, а гимн Чемпионата мира по футболу 2010 "Waka Waka" стал самой продаваемой песней Мирового Кубка за всю историю.

Весь понедельник в рамках "Дня с Легендой" слушайте на Эльдорадио любимые песни Шакиры, а также интервью и истории из жизни знаменитой певицы!