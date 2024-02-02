Выиграйте приглашения на премьеру фильма "Рецепт любви"

14 февраля при поддержке Эльдорадио в кинотеатрах выходит романтическая драма "Рецепт любви".

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 5 по 13 февраля на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на предпремьерный показ для друзей Эльдорадио французской ленты "Рецепт любви"!

Эжени и Доден — дуэт одарённых поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира. Даден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на показ фильма-лауреата приза за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля "Рецепт любви", который состоится 13 февраля!