"День с Легендой" на Эльдорадио: Ace of Base

Их смело можно назвать наследниками традиций группы ABBA. Они тоже квартет, их музыкальный стиль – популярный евродэнс, они прославились не только у себя в Швеции, но и далеко за её пределами. Первое название коллектива было довольно странным для музыкантов из Гётеборга – "Проспект Калинина", поэтому вскоре они переименовались в звучное "Ace of Base". Именно под этим названием Юнас, Ульф, Линн и Йенни стали королями поп-музыки 90-х! В феврале 1993 года шведы выпустили дебютную пластинку "Happy Nation", и в честь них на Эльдорадио "День с Легендой".

Первый альбом группы "Happy Nation" был удостоен статуса "самого продаваемого дебютного альбома в истории" – всего было реализовано свыше 25 миллионов копий. А сингл "Life Is A Flower" в 1998 году стал самой популярной проигрываемой песней на радио! По версии журнала "Billboard" Ace of Base стали самой успешной неамериканской группой XX века. Неудивительно, их хиты "All That She Wants", "Beautiful Life", "Don't Turn Around" и другие узнаешь с первых аккордов!

