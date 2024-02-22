"День с Легендой" на Эльдорадио: Scorpions

Scorpions – одна из самых успешных рок-групп мира и точно самая популярная группа Германии. За свою богатую историю ганноверский квинтет выпустил 19 студийных альбомов, которые были распроданы тиражом свыше 100 миллионов экземпляров. Одним из главных доводов исполнять песни на английском языке, участники группы объясняли просто – своим творчеством мы хотим покорить мир! И им это удалось, они стали культовым коллективом своего времени. А всё началось в феврале 1972 года, когда свет увидел первый альбом группы "Lonesome Crow". В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 26 февраля на 101.4 FM "День с Легендой: Scorpions".

В этом году знаменитой немецкой группе исполняется 59 лет. Больше полувека на сцене с фантастическими шоу, популярнейшими пластинками и верными поклонниками во всем мире. Они стали одной из первых западных групп, выступивших в нашей стране. А их главный хит "Wind Of Change" стал символом завершения холодной войны. В 2017 году лирические рокеры попали в Зал Славы хеви-металла, а в наши дни продолжают гастролировать по миру!

В течение "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM популярнейшие рок-баллады "Скорпионов", интервью с участниками коллектива и истории из жизни легендарной банды!