Выпущена монета с Джорджем Майклом

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с Джорджем Майклом!

На аверсе монеты находится портрет Джорджа Майкла, а на реверсе изображен портрет короля Великобритании Карла III. Королевский двор выпустил золотые, серебряные и обычные монеты.

"От своего дебюта с группой Wham! до того, как он стал одним из самых продаваемых сольных музыкантов всех времен, Джордж Майкл является мировой суперзвездой, чье творчество вдохновляло и влияло на поколения своей музыкой и уникальным стилем", – отметил представитель королевского монетного двора.