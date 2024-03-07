"День с Легендой" на Эльдорадио: Savage Garden

Я прочитал объявление: "Тра-ля-ля… Мы – группа молодых, нам нужен вокалист". Я ничего толком не умел, но на прослушивание пошел. Там обнаружилась огромная очередь из никого, так что ребятам пришлось смириться с тем, что я – их единственный претендент на должность. Так на свет появилась группа Savage Garden! 4 марта 1997 года австралийцы выпустили альбом "Savage Garden", в честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой".

Слушайте 11 марта на 101.4 FM "День с Легендой: Savage Garden".

Дуэт Даррена Хэйса и Дэниела Джонса начинался как сомнительная авантюра, а превратился в музыкальный феномен с мультиплатиновыми синглами, всемирной славой и армией фанатов.

Краткий миг – всего две студийные пластинки, но группа осталась в истории музыки как уникальный, яркий и очень талантливый коллектив.

Не пропустите в понедельник на 101.4 FM искренний монолог "необычайного садовника" Даррена Хейза о безумных взлетах, болезненных падениях, о творчестве, тяготах славы и о том, как удалость вырастить такой великолепный "Дикий сад".