Выиграйте приглашения на премьеру фильма "Материнский инстинкт"

28 марта при поддержке Эльдорадио в Петербурге пройдет премьера фильма "Материнский инстинкт".

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 18 по 26 марта на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на предпремьерный показ фильма "Материнский капитал" с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн в главных ролях.

1960-е. Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку — идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но внезапно идиллия превращается в кошмар, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему кроме собственных инстинктов.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на показ для друзей Эльдорадио фильма "Материнский инстинкт", который состоится 27 марта!