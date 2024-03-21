День с Легендой на Эльдорадио: Elton John

У этого знаменитого британца есть свой собственный герб, на котором красуются винил и CD, а над ними черно-белые клавиши. Англичане удостоили его статусом "Самая щедрая британская знаменитость" за добрые дела в сфере благотворительности и меценатстве. О его обширной коллекции очков слагают легенды! Он стал первым западным популярным музыкантом, проехавшим с туром по Советскому союзу. За свою богатую карьеру он продал свыше 300 миллионов копий альбомов и не останавливается на достигнутом! 25 марта сэр Элтон Джон отмечает день рождения! В честь этого события в понедельник Эльдорадио проводит "День с Легендой".

Слушайте 25 марта на Эльдорадио "День с Легендой: Elton John".

"Некоторым не нравится отмечать дни рождения, а мне всегда нравился этот день. "Семьдесят" - очень старомодно звучит, правда? Но на самом деле вам столько лет, на сколько вы сами себя ощущаете", - сказал несколько лет назад нестареющий Элтон.

В течение всего понедельника в рамках "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM любимые песни Элтона Джона, интервью с известным британцем и жизненные истории об одном из известнейших музыкантов в истории!