Выиграйте приглашения на Весенний праздник фонтанов в Петергофе

Эльдорадио приглашает своих слушателей на традиционный Весенний праздник фонтанов "Alma Mater"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 13 по 17 мая на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на красочное открытие сезона в Петергофе 18 мая. В этом году он будет посвящен празднованию 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета, основанного в 1724 году по указу Петра I об учреждении Академии наук и Университета.

История Петергофа и Университета – это история знаний и опыта, история постижения и развития, история педагогов и наставников, но самое главное – это история тех, кто однажды сделал важный шаг к просвещению и культуре. Именно в Петергофе гений Петра, научная мысль и открытия современников впервые нашли свое комплексное воплощение.

Вступайте в сообщество Эльдорадио ВКонтакте и участвуйте в розыгрыше приглашения на два лица!