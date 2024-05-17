День с Легендой на Эльдорадио: Sandra

Одна из самых талантливых и ярких звезд музыкального небосклона конца XX века. Её прически копировали все, кому не лень, её знаменитые подплечники размера XXL были мечтой девчонок из 80-х. Её голос очаровывал, даже когда она просто что-то бормотала на заднем фоне композиций проекта Энигма…

"Поначалу у меня не было никаких костюмеров и визажистов, был только мой муж Майкл, который иногда помогал советом, но я сама искала одежду, делала укладки, даже билеты и отели сама себе бронировала. Это было немного безумно, и мне очень редко удавалось просто спокойно посидеть, но зато я получила исключительный опыт, независимость и контроль над ситуацией".

В честь великолепной труженицы, незабываемой Сандры 20 мая на Эльдорадио "День с Легендой"!