Выиграйте приглашения на выставку о Мюнхгаузене

С 1 июня по 15 сентября в Манеже Малого Эрмитажа при поддержке Эльдорадио пройдет выставка "Приключения барона Мюнхгаузена в России"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 27 по 30 мая на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на открытие выставки 31 мая!

Выставка соединяет исторические факты и эпизоды литературных приключений барона. Экспонаты позволяют взглянуть на жизнь Российского императорского двора, Санкт-Петербурга его глазами. Многие эпизоды реальной истории подтверждают правдивость рассказов Мюнхгаузена, который, как известно, ненавидел ложь. А некоторые кажутся даже более фантастическими, чем знаменитые выдумки барона. «Настоящий» Мюнхгаузен неотделим от литературного персонажа. Экспозиция даёт возможность совершить путешествие, в котором посетитель погружается в исторический контекст пребывания реального Мюнхгаузена в Российской империи середины XVIII века, одновременно становясь свидетелем «фантастически правдивых» приключений литературного героя.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на открытие экспозиции "Приключения барона Мюнхгаузена в России" 31 мая!