Эльдорадио запускает совместный проект с путеводителем (От)Личный Петербург от портала Фонтанка.ру

Эльдорадио запускает совместный проект «Городская симфония» с туристическим путеводителем (От)Личный Петербург от городского портала Фонтанка.ру ко Дню города.

С 24 по 31 мая по будням в 13:30 в эфире Эльдорадио ведущая Ольга Шмелева будет рассказывать о музыке Петербурга. Даже если не ходить там, где собираются уличные музыканты, и не гулять под окнами музыкальных театров в разгар репетиций, можно все равно уловить многоголосье города. Например, гул приближающихся поездов в метро, плеск воды, падающей с весла, хлопанье лебединых крыльев, ломающийся лед и прочие аккомпанементы города.

В эфире прозвучат истории мест, связанных с этими звуками, — о провале идеи Петра I по созданию каналов, секретах Витебского вокзала, Елагина острова и многих других.

В то же время в туристическом путеводителе «(От)Личный Петербург» на «Фонтанке» будут опубликованы иллюстрированные рассказы о музыке города.

Подробности в эфире!