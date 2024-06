Выиграйте приглашения на концерт Хиблы Герзмава

Эльдорадио приглашает своих слушателей на концерт народной артистки России Хиблы Герзмава!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 3 по 7 июня на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на концерт Хиблы Герзмава в сопровождении джаз-бэнда!

Блистательная Хибла Герзмава, чьи джазовые выступления полюбились публике не менее чем оперные спектакли с ее участием, исполнит популярные джазовые стандарты, любимые песни и классические произведения в джазовой обработке. Прозвучат «Fly Me to the Moon», «Bésame mucho», «Smile» и другие эвергрины, кроссоверы классических арий - арии Лауретты Пуччини, арии Джудитты из одноименной оперетты Франца Легара, песенки Сольвейг из оперы «Пер Гюнт» Эдварда Грига. «Отечественную» часть программы представят нестареющие шлягеры «Я шагаю по Москве», «Ветер перемен», «Дороги любви», «Весна идет» и, конечно, «Подмосковные вечера».

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на шоу примадонны 15 июня!