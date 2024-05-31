"Классика на Дворцовой" 31 мая

Сегодня вечером при поддержке Эльдорадио пройдет "Классика на Дворцовой"!

Смотрите в 21.40 на телеканале "Санкт-Петербург" прямую трансляцию традиционного ежегодного праздничного концерта "Классика на Дворцовой".

В программе: легендарная музыка в исполнении лучших оперных певцов мировой сцены, хореография высокого уровня, уникальные визуальные эффекты. 120 музыкантов – Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии и Концертный хор Санкт-Петербурга – исполнят на сцене популярные фрагменты мировой и российской классики. Главные звезды концерта: тенор Витторио Григоло (Италия), сопрано Джулиана Григорян (Армения) и Пумеза Матшикиза (ЮАР), меццо-сопрано Майя Гоур (Израиль) и бас Матеус Франса (Бразилия).