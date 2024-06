Талантливая и красивая Уитни Хьюстон в объективе фотографа Стивена Майзеля в 1986 году.

В том же году журнал Rolling Stone назвал певицу "одним из самых восхитительных новых голосов в последние годы", а в феврале за сингл "Saving All My Love for You" Уитни получила статуэтку "Грэмми".