День с Легендой на Эльдорадио: George Michael

Он написал одну самых известных рождественских песен "Last Christmas" всего за полчаса. Близкие люди прозвали его Йогом, а в прессе музыканта частенько называли Скромником. Говорят, что он мог стать новым вокалистом группы Queen. В молодости наш герой выступал перед прохожими в лондонском метро, исполняя песни культовой группы. 25 июня на свет появился знаменитый британский певец Джордж Майкл! В честь музыканта с огромным сердцем в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 24 июня на Эльдорадио "День с Легендой: Джордж Майкл".

Настоящее имя певца Йоргос Кириакос Панайоту, и он, пожалуй, самый известный британский музыкант с греческими корнями. Музыкант однажды пошутил: "Единственное, что роднит меня с греками - моя волосатость". Профессиональная музыкальная карьера Джорджа началась в успешном дуэте Wham! Они были первой английской поп-группой, которая посетила Китай с концертами. Джордж Майкл один из самых популярных британских поп-исполнителей. Он продал свыше 100 миллионов экземпляров записей и выпустил 5 сольных альбомов. На его счету большое количество музыкальных наград, в том числе и две статуэтки "Грэмми".

Слушайте в понедельник "День с Легендой" на 101.4 FM. Вас ждут песни из сольного творчества Джорджа Майкла и группы Wham!, а также истории из жизни певца, композитора и добрейшего филантропа.