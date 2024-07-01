Выиграйте приглашения на показ фильма "Второй акт"

11 июля при поддержке Эльдорадио в Петербурге состоится премьера фильма "Второй акт".

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 1 по 5 июля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на зрительскую премьеру фильма-открытия 77-го Каннского кинофестиваля — "Второй акт", которая пройдет 10 июля.

Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Давиду не нравится Флоранс, и он хочет избавиться от нее, бросив в объятия своего друга Вилли. Все четверо встречаются в ресторане в сельской глуши.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на закрытый показ французской комедии "Второй акт"!