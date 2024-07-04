"Don’t Worry, Be Happy" — одна из худших песен 80-х

Две "Грэмми", первое место в чарте "Billboard Hot 100", а также статус "одной из худших песен 1980-х годов" — это всё о хите "Don’t Worry, Be Happy".

В 1988 году джазовый певец Бобби Макферрин записал свою самую известную песню "Don’t Worry, Be Happy". Композиция примечательна тем, что в ней не звучит ни один музыкальный инструмент — все звуки, что мы слышим, издаются ртом самого Бобби, и текст песни, и "музыкальное сопровождение".

Самое забавное, что в 2011 году "Don’t Worry, Be Happy" попала на 7-е место античарта журнала Rolling Stone, как одна из худших песен 80-х годов. Удивительное достижение!

"Не беспокойся, будь счастлив"!