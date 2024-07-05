Выиграйте приглашения на показ фильма "Мадам Клико"

18 июля при поддержке Эльдорадио в Петербурге пройдёт премьера фильма "Мадам Клико"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 8 по 12 июля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на показ картины "Мадам Клико" 16 июля.

Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но, потеряв горячо любимого мужа, она вынуждена взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживающий не лучшие времена.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на закрытый показ ленты "Мадам Клико"!