Вещание Санкт-Петербург
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День с Легендой на Эльдорадио: Santana

День с Легендой на Эльдорадио: Santana
12.07.2024

Один из известнейших гитаристов-виртуозов родом из Мексики, обладатель 10 премий "Грэмми", живой представитель легендарного фестиваля в Вудстоке в 1969 году. Его неповторимый стиль игры и великолепную мелодию не перепутаешь ни с чем. Сам музыкант о себе говорит: "Люди узнают меня с первой ноты. Это скорее хорошо, чем плохо". 20 июля Карлос Сантана отмечает день рождения! В честь этого латиноамериканского музыканта на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 15 июля на Эльдорадио "День с Легендой: Santana".

Карлос — потомственный музыкант, его отец был профессиональным скрипачом. Именно Хосе Сантана обучил азам музыки юного Карлоса, который вскоре взял в руки гитару и по сей день не расстаётся с ней. После переезда в Америку Карлос с головой погрузился в рок-н-ролл, где довольно быстро добился высот и признания. Карлос Сантана является почетным жителем своего родного городка Аутлан де Наварро. В честь него названа главная улица, а в память об отце воздвигнут памятник!

Слушайте "День с Легендой" на 101.4 FM! Вас ждут истории из жизни одного из величайших гитаристов современности, лучшие песни группы Santana и праздничная латиноамериканская атмосфера, присущая музыкантам из Южной Америки.

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