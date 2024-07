День с Легендой на Эльдорадио: C. C. Catch

Наша героиня с детства любила петь песни, но даже не помышляла о творчестве певицы. В юности она решила связать свою карьеру с профессиональным дизайном одежды. Она без удовольствия проработала три года на швейной фабрике, и если бы не случайная встреча со старым приятелем в местном баре, мы бы никогда не узнали о Каролине Катарине Мюллер! Её мелодичный голос настолько очаровал успешного продюсера Дитера Болена, что он назвал его бриллиантовым, а после взял шефство над молодой певицей. Так на мировой сцене популярной музыки появилась знаменитая C. C. Catch! 31 июля немецкая певица отмечает день рождения, и в её честь в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 29 июля на 101.4 FM "День с Легендой: C. C. Catch".

Королева диско конца 80-х годов записала за свою карьеру 5 студийных альбомов. Её суперхиты "Can Lose My Heart Tonight", "Strangers by Night", "Heartbreak Hotel" и другие завоевали бешеную популярность у меломанов всей Европы от южных берегов Италии до фьордов Норвегии. И, конечно же, C. C. Catch по-прежнему обожаема в нашей стране!

Обо всём этом слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM! Вас ждут любимые песни C. C. Catch, а также интервью и истории из жизни популярной певицы нидерландского происхождения!