Выиграйте приглашение на осенний фестиваль фонтанов "Сказки Пушкина"

Эльдорадио приглашает на осенний фестиваль фонтанов "Сказки Пушкина" в Петергофе!

Слушайте Эльдорадио с 16 по 20 сентября и выигрывайте пригласительные билеты на красочный фестиваль, посвященный Году семьи и юбилею Александра Пушкина, который пройдет 20 и 21 сентября.

В этом году осенний праздник фонтанов состоится в новом формате — теперь это фестиваль, который пройдет не только на Большом каскаде, но и на нескольких площадках Нижнего парка. Фестиваль будет посвящен Году семьи и юбилею Александра Пушкина. Лучше всего объединить две темы могут сказки. Поэтому на два дня Нижний парк превратится в пушкинский сказочный мир, созданный с помощью видеопроекций, арт-инсталляций, театральных перформансов и световых эффектов. Завершится вечер традиционным фейерверком на Большом каскаде. "Сказки Пушкина" — это фестиваль для всей семьи, где каждый сможет увидеть новое в том, что знакомо с детства!

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