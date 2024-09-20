"День с Легендой" на Эльдорадио: Julio Iglesias

Он продал свыше 350 миллионов экземляров альбомов, став самым успешным испаноязычным исполнителем. За долгие годы головокружительной карьеры выступил на 5 континентах земного шара, дав свыше 5000 концертов. В своих песнях культовый певец использовал 12 языков мира! А количество записанных пластинок уже давно перевалило за 70. 23 сентября день рождения отмечает легендарный испанский певец Хулио Иглесиас. В честь него в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 23 сентября на 101.4 FM "День с Легендой: Хулио Иглесиас".

Карьера Хулио могла сложиться совсем иначе, ведь в юности будущая мировая звезда занималась футболом в амплуа вратаря и защищала цвета королевской молодёжной команды "Реал Мадрид". Но спортивная карьера завершилась после неудачной поездки на автомобиле... После аварии Хулио Иглесиас взялся за гитару и начал исполнять песни, как чужие, так и собственного сочинения. Публика приняла на ура творчество молодого исполнителя, и с тех пор Хулио не видел себя никем кроме певца! В активе звезды мировой величины всевозможные награды и регалии, а также запись его имени в Книге рекордов Гиннесса!

Обо всём этом и не только слушайте в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM! Вас ждут песни Хулио Иглесиаса, а также интервью и истории из жизни популярнейшего исполнителя!