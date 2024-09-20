Специальный эфир Эльдорадио из Мраморного дворца

Эльдорадио проведет специальный эфир утреннего шоу из Мраморного дворца Русского музея!

По традиции в честь открытия нового сезона команда утреннего шоу Эльдорадио на один день переезжает из радийной студии в знаковые места Санкт-Петербурга. В этом году специальный утренний эфир состоится в стенах Мраморного дворца Русского музея.

1 октября ведущие шоу «Утро со светлой головой» Лена Денисова и Семен Зверев порадуют петербуржцев эфиром в необычной локации. Мраморный дворец Русского музея – уникальный памятник архитектуры XVIII, построенный по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди. Выездная студия радиостанции будет расположена в Мраморном зале – главной сокровищнице дворца. В прямом эфире с 07:00 до 11:00 слушатели смогут не только насладиться любимой музыкой, но узнать больше об истории и актуальных выставках Русского музея. В эфире примут участие заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский, заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Валентина Горлова и главный эксперт по творческим стратегиям, руководитель отдела новейших течений Александр Боровский.

Видеотрансляция будет доступна на сайте eldoradio.ru и в сообществе Эльдорадио ВКонтакте. На протяжении всего эфира слушатели смогут следить за происходящим в студии онлайн, а также совершить виртуальную прогулку по залам Мраморного дворца Русского музея.