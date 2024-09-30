Прямой эфир Эльдорадио из Мраморного дворца

Друзья, смотрите и слушайте во вторник с 7 до 11 утра эфир Эльдорадио из Мраморного дворца Русского музея. Вместе откроем новый сезон вещания!

Вас ждёт не только любимая музыка и рубрики на Эльдорадио, но и увлекательные истории о Русском музее. В эфире примут участие заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский, заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Валентина Горлова и главный эксперт по творческим стратегиям, руководитель отдела новейших течений Александр Боровский.

Видеотрансляция будет доступна на сайте eldoradio.ru и в сообществе Эльдорадио эксклюзивно в VK Видео.