«Эльдорадио» открыло сезон специальным эфиром из Мраморного дворца Русского музея

Вот уже несколько лет подряд «Эльдорадио» проводит праздничные эфиры утреннего шоу в честь открытия нового сезона в самых интересных и значимых местах Санкт-Петербурга. В этот раз специальный эфир состоялся в стенах Мраморного дворца Русского музея – уникального памятника архитектуры XVIII века. Выездная студия радиостанции расположилась в Мраморном зале, главной сокровищнице Мраморного дворца.

В праздничном эфире в честь открытия сезона приняли участие заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский, заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Валентина Горлова и главный эксперт по творческим стратегиям, руководитель отдела новейших течений Александр Боровский.

На протяжении 4 часов, с 07:00 до 11:00, сотни тысяч петербуржцев слушали эфир на 101.4 FM и следили за видеотрансляцией на официальном сайте «Эльдорадио» и в сообществе радиостанции ВКонтакте. Зрители трансляции смогли не только увидеть выездную студию, но и совершить виртуальную экскурсию по Мраморному дворцу в то время, когда двери музея еще закрыты для посетителей.

Лена Денисова, ведущая шоу «Утро со светлой головой»: «Меня восхищает особая атмосфера Русского музея. Здесь тепло, уютно, здесь тебя ждут, и тебе рады. Красота Мраморного дворца настолько созвучна «Эльдорадио», что ты предполагаешь общую ДНК. Это был по-настоящему удивительный эфир!».

Семен Зверев, ведущий шоу «Утро со светлой головой»: «Эфир из Мраморного дворца для меня лично стал осознанием того, что «Эльдорадио» – это радиостанция, которая уже давно стала одним из символов Петербурга. Мы приближаемся к своему тридцатилетию, и приятно осознавать, что сотни тысяч петербуржцев с нами все эти годы. Утреннее шоу несколько раз меняло формы и названия, и я счастлив быть частью этого. Думаю, пройдет еще 30 лет, и мы все по-прежнему будем на нашей волне - 101.4 FM. Мы есть, и мы будем всегда! Превосходная команда, люди и эфир!».

Денис Макатров, программный директор «Эльдорадио»: «Мы очень любим наш город и очень любим делиться со своими слушателями всем тем, что нам дорого. 29-й сезон вещания мы открыли из красивейшего места – Мраморного дворца Русского музея. Хочется выразить огромную благодарность Русскому музею за то, что поддержали наше желание, и всей команде «Эльдорадио» за реализацию этого праздничного эфира. С началом нового сезона!».

Смотрите фотографии с открытия сезона «Эльдорадио» в официальном сообществе ВКонтакте!