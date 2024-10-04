Вещание Санкт-Петербург
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«Эльдорадио» открыло сезон специальным эфиром из Мраморного дворца Русского музея

04.10.2024

Вот уже несколько лет подряд «Эльдорадио» проводит праздничные эфиры утреннего шоу в честь открытия нового сезона в самых интересных и значимых местах Санкт-Петербурга. В этот раз специальный эфир состоялся в стенах Мраморного дворца Русского музея – уникального памятника архитектуры XVIII века. Выездная студия радиостанции расположилась в Мраморном зале, главной сокровищнице Мраморного дворца.

В праздничном эфире в честь открытия сезона приняли участие заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский, заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Валентина Горлова и главный эксперт по творческим стратегиям, руководитель отдела новейших течений Александр Боровский. 

На протяжении 4 часов, с 07:00 до 11:00, сотни тысяч петербуржцев слушали эфир на 101.4 FM и следили за видеотрансляцией на официальном сайте «Эльдорадио» и в сообществе радиостанции ВКонтакте. Зрители трансляции смогли не только увидеть выездную студию, но и совершить виртуальную экскурсию по Мраморному дворцу в то время, когда двери музея еще закрыты для посетителей. 

Лена Денисова, ведущая шоу «Утро со светлой головой»: «Меня восхищает особая атмосфера Русского музея. Здесь тепло, уютно, здесь тебя ждут, и тебе рады. Красота Мраморного дворца настолько созвучна «Эльдорадио», что ты предполагаешь общую ДНК. Это был по-настоящему удивительный эфир!». 

Семен Зверев, ведущий шоу «Утро со светлой головой»: «Эфир из Мраморного дворца для меня лично стал осознанием того, что «Эльдорадио» – это радиостанция, которая уже давно стала одним из символов Петербурга. Мы приближаемся к своему тридцатилетию, и приятно осознавать, что сотни тысяч петербуржцев с нами все эти годы. Утреннее шоу несколько раз меняло формы и названия, и я счастлив быть частью этого. Думаю, пройдет еще 30 лет, и мы все по-прежнему будем на нашей волне - 101.4 FM. Мы есть, и мы будем всегда! Превосходная команда, люди и эфир!». 

Денис Макатров, программный директор «Эльдорадио»: «Мы очень любим наш город и очень любим делиться со своими слушателями всем тем, что нам дорого. 29-й сезон вещания мы открыли из красивейшего места – Мраморного дворца Русского музея. Хочется выразить огромную благодарность Русскому музею за то, что поддержали наше желание, и всей команде «Эльдорадио» за реализацию этого праздничного эфира. С началом нового сезона!». 

Смотрите фотографии с открытия сезона «Эльдорадио» в официальном сообществе ВКонтакте!

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