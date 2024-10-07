Выиграйте приглашения на концерт "Музыка кино. Эннио Морриконе и Нино Рота"

Эльдорадио приглашает на концерт "Музыка кино. Эннио Морриконе и Нино Рота"!

Слушайте Эльдорадио с 7 по 11 октября и выигрывайте пригласительные билеты на концерт 15 октября, в котором прозвучит музыка великих композиторов от культовых песен шестидесятых до мелодий, написанных к фильмам Серджио Леоне и созданных для Голливуда: "Крестный отец", "Хороший, плохой, злой" и другим.

Вступайте в сообщество Эльдорадио ВКонтакте и участвуйте в розыгрыше приглашения на двоих!