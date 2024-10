Осенью 1996 года молодые и задорные Spice Girls записали свой второй сингл "Say You'll Be There".

Песня получила "платиновую" и "золотую" сертификации в разных странах, а эффектный клип, снятый в пустыне Мохаве, был номинирован на премию "Brit Awards"!