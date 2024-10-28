Вещание Санкт-Петербург
12+

ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ ТЕРМОСОВ «ЭЛЬДОРАДИО»

ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ ТЕРМОСОВ «ЭЛЬДОРАДИО»
28.10.2024
ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ ТЕРМОСОВ «ЭЛЬДОРАДИО»
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ     
 
Розыгрыш проводится с 28 октября 2024 года по 28 февраля 2025 года.
Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе: 
Председатель комиссии – Д. Макатров
Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий.
Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Лена Денисова и Семён Зверев. 
 
Призовой фонд игры: термосы с логотипом «Эльдорадио» - 100 шт.
 
В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.
В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей. 
 
В игре запрещается участвовать:
слушателям, которые в течении последних 2 лет выигрывали крупные призы (прочие путешествия/поездки, не указанные выше; велосипеды и пр.),
слушателям, которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты, сувениры) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев,
слушателям, которые были замечены в сомнительных действиях с призами радиостанций (их перепродажа, выигрыш на «подставного» человека и пр.), 
слушателям, находящимся в «чёрном» списке радиостанции, за совершение действий, указанных выше.
родственникам слушателей, которые уже победили в игре.
 
В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:
 
в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).
в случае, если слушатель ведет себя вызывающе.
в случае, если у ведущих радиостанции есть основания полагать, что игрок нарушает указанные выше Правила участия в игре.
           Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил. 
Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.
 
Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции в «ВКонтакте» и/или в других средствах массовой информации.
Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте eldoradio.ru. 
О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.
 
Каждый участник игры (слушатель «Эльдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий. 
Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации. 
В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.
 
УСЛОВИЯ ИГРЫ 
 
             Розыгрыши проводятся в эфире «Эльдорадио» по будним дням в рамках утреннего шоу «Утро со светлой головой» с 7 до 11 утра. 
Слушатели должны дозвониться по телефону прямого эфира «Эльдорадио» (812) 325-101-4 после призыва ведущих и правильно ответить на вопрос.
В случае правильного ответа участник игры получает право на приз – один термос с логотипом «Эльдорадио». 
 
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ
 
Для реализации права на приз победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» в течение месяца с даты игры, с личным паспортом гражданина РФ.
             Адрес офиса «Эльдорадио»: Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 28 / ул. Большая Зеленина, д. 24, стр. 1 (4 этаж).
Время выдачи призов: с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные дни.
Право на приз имеет только победитель.
В случае нарушения установленного срока победитель теряет право на приз.
Приз является неделимым. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена на другие призы не допускается.
 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША
 
Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушина» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования. 
 
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
 
С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу: 
http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnost
Эльдорадио
...
Прямой эфир
Громкость
Другие станции
Эльдорадио
Перейти на сайт
Сейчас в эфире:
...
...
Плейлист Полный плейлист
Другие станции
Основной эфир
Эльдорадио
Вы слушаете «Эльдорадио»
Основной эфир
Основной эфир
Радио 7 на семи холмах
Отличные песни одна за другой!
Основной эфир
Высокое качество
Настроение любить
Радио 7 на семи холмах / Настроение любить
Настроение любить!
Настроение любить
Настроение счастья
Радио 7 на семи холмах / Настроение счастья
Настроение счастья!
Настроение счастья
Наедине с музыкой
Радио 7 на семи холмах / Наедине с музыкой
Наедине с музыкой!
Наедине с музыкой
Основной эфир
Европа Плюс
Больше Хитов! Больше Музыки!
Основной эфир
Высокое качество
TOP 40
Европа Плюс / TOP 40
Больше Хитов! Больше Музыки!
TOP 40
Party
Европа Плюс / Party
Больше Хитов! Больше Музыки!
Party
LIGHT
Европа Плюс / LIGHT
Больше Хитов! Больше Музыки!
LIGHT
NEW
Европа Плюс / NEW
Больше Хитов! Больше Музыки!
NEW
Urban
Европа Плюс / Urban
Больше Хитов! Больше Музыки!
Urban
Акустика
Европа Плюс / Акустика
Больше Хитов! Больше Музыки!
Акустика
ResiDANCE
Европа Плюс / ResiDANCE
Саундтрек твоей субботней ночи!
ResiDANCE
Основной эфир
Дорожное Радио
Вместе в пути!
Основной эфир
Высокое качество
Танцы по-русски
Дорожное Радио / Танцы по-русски
Дискотека с доставкой на дом!
Танцы по-русски
Рок-клуб
Дорожное Радио / Рок-клуб
Рок-клуб
Рок-клуб
Ностальгия
Дорожное Радио / Ностальгия
Ностальгия
Ностальгия
Основной эфир
Новое Радио
Суперхиты. Суперновинки
Основной эфир
Основной эфир
Ретро FM
Лучшая музыка 70х, 80х, 90х!
Основной эфир
Высокое качество
Ретро FM 70e
Ретро FM / Ретро FM 70e
Лучшая музыка 70х!
Ретро FM 70e
Ретро FM 80e
Ретро FM / Ретро FM 80e
Лучшая музыка 80х!
Ретро FM 80e
Ретро FM 90e
Ретро FM / Ретро FM 90e
Лучшая музыка 90х!
Ретро FM 90e
Вечеринка Ретро FM
Ретро FM / Вечеринка Ретро FM
Танцуют все!
Вечеринка Ретро FM
Ретро FM Сан-Ремо
Ретро FM / Ретро FM Сан-Ремо
Ретро FM Сан-Ремо!
Ретро FM Сан-Ремо
Кекс
Дорожное Радио / Кекс
Привет, 90-е!
Кекс
Свежее
Европа Плюс / Свежее
Самые сочные русские новинки!
Свежее
Основной эфир
Studio 21
Hip-hop radio
Основной эфир
Основной эфир
Калина Красная
Музыка русской души!
Основной эфир
Эльдорадио

Будьте с нами ВКонтакте!

close